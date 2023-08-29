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НовостиОбщество29 августа 2023 6:53

Во Владимирской области в связи с ремонтом временно ограничат движение

Ограничение движение вводится на территории города Киржач
Алексей КОТМЫШЕВ
Схема объезда. Фото: администрация города Киржач

Схема объезда. Фото: администрация города Киржач

Как сообщает администрация города Киржача, в целях проведения работ по строительству тротуара на улице Серегина, вводится временное ограничение движения для всего транспорта, следующего по городской дамбе, проходящей через реку Вахчилка.

Транспорт не будет курсировать на этом участке с 30 августа по 31 октября текущего года. Согласно схеме, временные ограждения установят на перекрестках с улицей Расковой и с улицей Суворова.

Водителям следует быть внимательнее и осторожнее и заранее выбирать свои маршруты.