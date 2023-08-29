Во Владимирской области в сентябре семьи получат детские пособия раньше

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Как сообщает Социальный фонд России, выплаты детских пособий в скором времени будут произведены на всей территории страны, включая Владимирскую область.

В ведомстве напомнили, что они выплачиваются в новом месяце за предыдущий, и если дата выплаты приходится на выходной, то деньги поступают в ближайший рабочий день накануне.

В частности, каждое третье число месяца на карты переводят единое пособие на детей до 17 лет, пособие по беременности, а также выплату на детей в возрасте до 1,5 лет. Так как 3 сентября выпадает на воскресенье, средства должны поступить в пятницу, 1 сентября.

А вот другие пособия выплачиваются несколько позднее, поэтому их должны перечислить точно в срок.