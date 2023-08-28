В Ковровском районе за время рейда ГИБДД проверила более 120 автомобилей

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в минувшее воскресенье пять экипажей областной спецроты ДПС выехали в Ковровский район.

Главной целью рейдов стало выявление нетрезвых водителей. В общей сложности в ходе рейда было проверено более 120 машин, при этом полицейские составили ряд административных протоколов.

Так, некоторые водители оказались без прав, другие ехали не пристегнувшись, третьи не имели полисов ОСАГО и других необходимых документов. Кроме того, один автолюбитель оказался за рулем пьяным.

Аналогичные рейды будут проводиться и в других уголках региона.