Во Владимирской области электрик погиб на трансформаторной подстанции

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, ведомством проводится работа по факту гибели 65-летнего мужчины на территории Радужного.

По предварительным данным, сотрудник бригады электриков был занят на обслуживании трансформаторной подстанции, однако в результате нарушения порядка проведения работ получил удар электротоком, в результате чего скончался на месте происшествия.

Обстоятельства случившегося уточняются. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, также опрошены другие сотрудники организации.