Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 августа 2023 12:59

Во Владимирской области электрик погиб на трансформаторной подстанции

В Радужном сотрудник бригады электриков получил смертельный удар током
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: СУ СК России по Владимирской области

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, ведомством проводится работа по факту гибели 65-летнего мужчины на территории Радужного.

По предварительным данным, сотрудник бригады электриков был занят на обслуживании трансформаторной подстанции, однако в результате нарушения порядка проведения работ получил удар электротоком, в результате чего скончался на месте происшествия.

Обстоятельства случившегося уточняются. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, также опрошены другие сотрудники организации.