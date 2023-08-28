Во Владимире филиал медуниверситета готов к началу занятий

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, за парты Владимирского филиала Приволжского исследовательского медицинского университета сядет 131 студент, причем это не только местные жители, но и ребята из других регионов и даже стран.

Из числа преподавателей 14 человек оказались сотрудниками местных медицинских учреждений, также преподавать приедут сотрудники головного вуза.

Помимо специалитета, во Владимирском филиале ПИМУ будут обучаться 43 слушателя ординатуры на 14 специальностях.

Для нужд вуза закуплено все необходимое учебное оборудование, включая роботы-симуляторы и стол «Пирогов».

В День знаний студенты сядут за парты первого медвуза Владимирской области.