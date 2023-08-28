В Собинском районе столкнулись автобус и три легковых автомобиля

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 10.20 на автодороге «Собинка-Лакинск» произошло столкновение пассажирского автобуса марки «ПАЗ» и трех легковых машин.

На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, подразделение Главного управления МЧС России по Владимирской области и бригада «скорой помощи». Подразделению МЧС пришлось деблокировать из разбитой машины одного из пострадавших.

На месте аварии работало 20 сотрудников экстренных служб на девяти машинах.

В отделе информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области уточнили, что ДТП произошло в результате выезда «Лады» на встречную полосу, где легковушка столкнулась с автобусом. После удара «ПАЗ» врезался в автомобили «Чери» и «Нива Тревэл».

По состоянию на 13.00 медпомощь потребовалась 10 пассажирам автобуса. Водитель «Лады» находится в больнице, а его пассажирку врачи отпустили на домашнее лечение.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.