Губернатор Владимирской области заработал за год 4,5 миллиона рублей

Александр Авдеев. Фото: правительство Владимирской области

Избирком Владимирской области опубликовал сведения об имуществе и доходах кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области, выдвинутых в составе списка кандидатов по единому избирательному округу.

Среди кандидатов оказались действующий губернатор региона Александр Авдеев.

Согласно документам, Александр Авдеев за минувший год заработал 4 миллиона 508 тысяч 20 рублей. Он владеет земельными участками в Краснодарском крае размером 286 квадратных метров и двумя во Владимирской области площадью 1198 и 1247 квадратных метров соответственно. Кроме того, среди имущества главы региона числятся два жилых дома — площадью 15 квадратных метров в Краснодарском крае и 107,3 «квадрата» во Владимирской области. Также из недвижимости у Александра Авдеева числится три четвертых квартиры площадью 48,6 квадратных метра в Краснодарском крае и одна четверть квартиры площадью 60,7 «квадратов» в Калужской области.

Из автомобилей за главой региона значится «Нива Шевроле» 2003 года выпуска. Деньги и драгоценности на счетах в банках обозначены общей суммой в 303 тысячи 826 рублей 57 копеек.