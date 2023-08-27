Во Владимирской области обнаружили четвертый очаг оспы коз и овец

фото регионального Управления Россельхознадзора

С начала года во Владимирской области установлено 4 вспышки заболевания оспы овец и коз. При этом 2 случая возникновения зарегистрировано в личных подсобных хозяйствах, ещё 2 – в фермерских хозяйствах. Вспышки зарегистрированы в Петушинском и Собинском районах Владимирской области.

Так, 26 августа зарегистрирована вспышка оспы овец и коз в деревне Панфилово Петушинского района, в хозяйстве, содержащем порядка 1000 голов. При регистрации данного заболевания животные в очаге подлежат уничтожению и дальнейшему сжиганию, в угрожаемых зонах преимущественно применяется вакцинация.

Как установлено Управлением Россельхознадзора, заболевания, зарегистрированные во Владимирской области, связаны с несоблюдением владельцами животных установленных ветеринарных правил.

Основными допускаемыми нарушениями являются: комплектование стада животными без ветеринарных сопроводительных документов, использование кормов без проведенной ветеринарно-санитарной экспертизы; не проведение необходимых мероприятий по дезинфекции и дератизации; отсутствие своевременного извещения ветеринарной службы об изменениях в поведении животных, возможно указывающих на наличие заболевания, а также о случаях падежа, отсутствие учёта и идентификации поголовья.

По результатам проведенного эпизоотического расследования по двум первым случаям Управление Россельхознадзора рассматривает основную причину возникновения очагов незаконный ввоз инфицированных животных. Ведомство проводит проверки соблюдения ветеринарного законодательства, в том числе с привлечением специалистов ФГБУ «ВНИИЗЖ».