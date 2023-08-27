В Муроме на день города перекроют центр и не будут продавать алкоголь

. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

27 августа Муром отмечает свой день рождения. В полдень там начнется праздничная программа с разными тематическими площадками. В 22 часа прогремит салют.

Однако следует помнить и об ограничениях. До полуночи будет закрыт центр города. Нельзя будет проехать по улицам Ленина, Московская, Советская. Автобусы будут следовать по улице Льва Толстого, сообщает администрация Мурома.

Кроме того, будет запрещена продажа алкоголя. Запрет на продажу спиртного не распространяется на заведения при условии потребления алкогольной продукции внутри этих кафе и ресторанов.