Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 августа 2023 6:06

В Муроме на день города перекроют центр и не будут продавать алкоголь

Городу на Оке исполняется 1161 год
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

27 августа Муром отмечает свой день рождения. В полдень там начнется праздничная программа с разными тематическими площадками. В 22 часа прогремит салют.

Однако следует помнить и об ограничениях. До полуночи будет закрыт центр города. Нельзя будет проехать по улицам Ленина, Московская, Советская. Автобусы будут следовать по улице Льва Толстого, сообщает администрация Мурома.

Кроме того, будет запрещена продажа алкоголя. Запрет на продажу спиртного не распространяется на заведения при условии потребления алкогольной продукции внутри этих кафе и ресторанов.