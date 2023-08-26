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НовостиОбщество26 августа 2023 5:29

В Селивановском районе открыли новый Дом мировой юстиции

Площадь выросла в два с лишним раза
Полина Немчинова
Полина Немчинова
Предоставлено пресс-службой Владимирского областного суда

Предоставлено пресс-службой Владимирского областного суда

В поселке Красная Горбатка – административном центре Селивановского района – открыли Дом мировой юстиции. Площадь судебных помещений выросла с 64 до 177 квадратных метров. Увеличилась и площадь архивных помещений более в пять с лишним раз – до 35 квадратных метров. Новое здание расположено в центральном районе посёлка на улице Красноармейской, 4д.

Как сообщает пресс-служба правительства Владимирской области, ремонт обошёлся почти в три миллиона рублей. Зато теперь помещение соответствует вспи современным нормам и стандартам, в том числе для маломобильных граждан при входе в здание предусмотрены пандус и кнопка вызова персонала.