Владимирский облизбирком получил больше 2 миллионов бюллетеней для выборов в ЗС

Фото облизбиркома

25 августа полиграфическая организация из Нижнего Новгорода ООО «РИММИНИ» передала областной Избирательной комиссии 2 111 000 бюллетеней для голосования на выборах депутатов Заксобрания Владимирской области восьмого созыва (1 055 500 – по единому избирательному округу, столько же – по одномандатным избирательным округам). Из них 279 400 - для комплексов обработки избирательных бюллетеней,которые будут установлены на 60 избирательных участках в Коврове и 25 участках в Александрове и Струнино.

Затем бюллетени были переданы Управлению специальной связи по Владимирской области, которое доставит их в территориальные комиссии на автомобилях, оборудованных системой «Глонасс». Каждое транспортное средство опломбировано. Терризбиркомы произведут контрольный пересчет бюллетеней, до 6 сентября их планируется передать в участковые избирательные комиссии.

Каждый бюллетень содержит разъяснение о порядке его заполнения и свободное место в правом верхнем углу для подписей двух членов УИК с правом решающего голоса, которые заверяются печатью участковой избирательной комиссии. На лицевой стороне бюллетеня нанесена фоновая защитная сетка. На бюллетенях для КОИБ сетка нанесена на оборотной стороне.