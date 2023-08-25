В Селивановском районе ревнивая девушка украла у соперницы набор косметики

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях в полицию Селивановского района обратилась 21-летняя местная жительница, рассказавшая, что из дома, в котором она живет с молодым человеком, кто-то украл ее косметику.

В ходе розысков оперативники установили личность подозреваемой, которой оказалась 18-летняя девушка, также живущая неподалеку. После задержания она не стала отрицать своей вины.

Оказалось, что обе девушки знакомы и имеют конфликт из-за парня, с которым теперь живет старшая. В связи с этим младшая решила ей отомстить, для чего взломала замок в доме своего бывшего молодого человека, пробралась туда и стащила косметику на 5000 рублей. Украденное у нее нашли и изъяли.

По данному факту расследуется уголовное дело по статье «Кража», на время следствия ревнивицу отпустили под подписку о невыезде.