В Муроме чиновников накажут за отсутствие ответа на заявление жителя

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Мурома провело проверку исполнения законодательства об организации предоставлении муниципальных услуг. Проверяли Управление архитектуры и градостроительства администрации округа. Поводом к этому стала жалоба муромлянина, который 20 апреля текущего года в рамках административного регламента обратился в управление по поводу продления срока действия разрешения на строительство, которое было выдано 4 июня 2020 года.

Однако ответа о продлении, либо об отказе житель Мурома так и не получил, в связи с чем и был вынужден обратиться в надзорное ведомство.

По результатам проверки руководителю управления архитектуры было внесено представление с требованием впредь подобных нарушений не допускать. Кроме того, прокуратура потребовала наказать виновных сотрудников мэрии в дисциплинарном порядке.