В Гусь-Хрустальном районе открыли новый Дом культуры

фото из телеграм-канала Алексея Говырина

24 августа в деревне Уляхино Гусь-Хрустального района открылся новый Дом культуры.

Для местных жителей — это настоящее событие, ведь до этого приходилось выступать и организовывать мероприятия в старом колхозном клубе. Дело сдвинулось с мертвой точки в 2021 году. Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин контролировал стройку ДК - от выделения участка до оснащения аппаратурой.

Из областного и муниципального бюджета на строительство и обустройство было выделено 100 миллионов рублей. Теперь у жителей Уляхино и еще 12 ближайших сел и деревень, а это более тысячи человек, есть современный Дом культуры — с актовым залом, комнатами для занятий кружков и секций, библиотекой.

Следующая цель - добиться строительства в Уляхино нового ФАПа. Это задача на 2024 год.