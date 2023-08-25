Во Владимирской области на проект дороги потратят более 10 миллионов рублей

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На официальном сайте госзакупок России Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области разместило тендер на поиск организации, которая проведет разработку проектно-сметной документации на строительство автодороги «Загорье-Мосино» на территории Суздальского района и во Владимире.

Начальная стоимость контракта составляет 10 миллионов 382 тысячи рублей.

Протяженность участка из асфальтобетона составит 4,2 километра, расчетная скорость машин по нему составит 80 километров в час. Ширина одной полосы составит три метра, а обочины два метра. Начало строительства запланировано на 2024 год.