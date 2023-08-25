Во Владимирской области выявили третий очаг оспы овец и коз

. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Ковровская районная ветеринарная станция сообщает о возникновении эпизоотического очага оспы овец и коз на территории Октябревка Собинского района.

С начала июля это третий случай заболевания во Владимирской области. Ранее оспа овец и коз была зарегистрирована в Петушинском районе. 23 августа карантин там был снят. Меры по недопущению распространению заболевания до сих пор действуют в деревне Липна.

В настоящее время существует угроза заноса и распространения болезни на территории Ковровского района.

Оспа овец и коз — заразное вирусное заболевание, которое опасно для всех млекопитающих, включая человека. Болезнь характеризуется лихорадкой, образованием на коже и на слизистых оболочках папулезно-пустулезных поражений (оспин) и высокой смертностью (до 50- 70%) молодняка и животных до 3-х лет.