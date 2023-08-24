В Коврове двое водителей задержаны за повторную поездку в пьяном виде

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, вечером 17 августа сотрудники отдела ГИБДД полиции Коврова остановили на трассе «Сенинские Дворики — Ковров Шуя — Кинешма» «Фольксваген» под управлением 36-летнего местного жителя. Оказалось, что мужчина был пьян, что подтвердили результаты медицинского освидетельствования. При этом выяснилось, что раньше он уже задерживался за то же самое и был лишен прав.

А 19 августа сотрудники ДПС полиции Коврова задержали 27-летнего водителя, который в 11 часов утра ехал по улице Советской. Парень также имел признаки опьянения, но проходить медосвидетельствование отказался. В ходе разбирательства обнаружилось, что он тоже уже задерживался за нетрезвую поездку.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела, расследования продолжаются. На время следствия обоих автолюбителей отпустили под подписку о невыезде.