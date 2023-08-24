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НовостиОбщество24 августа 2023 11:43

В Гусь-Хрустальном простились с участником СВО

Погибшему молодому человеку было 23 года
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В результате военных действий при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб 23-летний житель Гусь-Хрустального, сообщает местная администрация.

Похороны участника СВО прошли на Аллее Славы городского кладбища Гусь-Хрустального 24 августа.

Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный, администрация Владимирской области, Губернатор Александр Авдеев, военный комиссариат г. Гусь-Хрустального и Гусь-Хрустального района, ветераны Вооруженных сил РФ, воины-участники боевых действий выражают глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.