В Гусь-Хрустальном простились с участником СВО

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В результате военных действий при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб 23-летний житель Гусь-Хрустального, сообщает местная администрация.

Похороны участника СВО прошли на Аллее Славы городского кладбища Гусь-Хрустального 24 августа.

Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный, администрация Владимирской области, Губернатор Александр Авдеев, военный комиссариат г. Гусь-Хрустального и Гусь-Хрустального района, ветераны Вооруженных сил РФ, воины-участники боевых действий выражают глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.