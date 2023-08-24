В Коврове один человек пострадал во время возгорания легкового автомобиля

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о пожаре поступила диспетчерам пожарной охраны 23 августа в 13.32. Звонившие рассказали о том, что огнем охвачена легковушка на улице Еловая у дома №86/2.

К моменту приезда пожарных оказалось, что автомобиль горит открытым пламенем. Пожар был ликвидирован на площади 5 квадратных метров. К сожалению, во время ЧП пострадал 70-летний мужчина, получивший ожог руки.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.