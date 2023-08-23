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НовостиОбщество23 августа 2023 14:49

Во Владимирской области назвали 100 лучших школ

Среди них оказались образовательные учреждения крупных городов
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Как сообщает правительство Владимирской области, агентство RAEX подготовило рейтинг лучших школ нашего региона. За основу рейтинга было взято количество выпускников, которые поступили в ведущие вузы России.

На первом месте оказался Промышленно-коммерческий лицей Владимира, а на втором разместилась гимназия №6 Мурома. Третье место досталось школе №25 также из Владимира.

Остальные места разделили школа №22 из Коврова, школа №13 из Александрова, а также школы №36, 21 и 10, лингвистическая гимназия и гимназия №3 Владимира.