В Александровском районе мужчина фиктивно поставил на учет 10 иностранцев

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Александровский городской суд вынес обвинительный приговор ранее судимому местному жителю, который обвинялся в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

Судом установлено, что с 26 января 2022 по 11 марта 2022 года он незаконно зарегистрировал у себя 10 граждан Узбекистана и Таджикистана, в связи с чем способствовал их незаконному пребыванию в России.

Сам мужчина признал вину, но объяснил, что регистрировал нелегалов бесплатно, желая оказать им помощь.

Тем не менее, суд признал его виновным и приговорил к 6 месяцам колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.