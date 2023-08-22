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НовостиПроисшествия22 августа 2023 13:26

По факту смерти ребенка Александровской больнице завели уголовное дело

Во Владимирской области расследуется смерть малыша в районной детской больнице
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Александровская районная детская больница

Фото: Александровская районная детская больница

Как сообщают прокуратура Владимирской области и региональное Следственное управление СК России, следователями возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности ввиду ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.

Установлено, что четырехмесячный малыш был госпитализирован в Александровскую районную детскую больницу вечером 16 августа, однако через несколько часов скончался в реанимации, несмотря на проводимое лечение.

Минздрав региона уже уведомил об увольнении и.о. главврача Александровской РДКБ. Проводятся необходимые следственные действия.