По факту смерти ребенка Александровской больнице завели уголовное дело

Фото: Александровская районная детская больница

Как сообщают прокуратура Владимирской области и региональное Следственное управление СК России, следователями возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности ввиду ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.

Установлено, что четырехмесячный малыш был госпитализирован в Александровскую районную детскую больницу вечером 16 августа, однако через несколько часов скончался в реанимации, несмотря на проводимое лечение.

Минздрав региона уже уведомил об увольнении и.о. главврача Александровской РДКБ. Проводятся необходимые следственные действия.