В Петушинском районе строители опаздывают с возведением школы на 1100 мест

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, заместитель областного прокурора Евгений Ортиков посетил стройплощадку в Покрове и ознакомился с ходом работ. В выезде приняли участие представители регионального министерства образования и молодежной политики, местные власти и представитель подрядчика.

В надзорном ведомстве отметили, что сумма контракта, заключенного администрацией Петушинского района с ООО «Ремстройгарант» составляет более миллиарда рублей. Но в 2022-2023 годах подрядчик то и дело нарушал сроки строительства, в связи с чем ему вносились представления. Только за 2023 год просрочку допустили по 11 видам работ и получили штрафы на 950 тысяч рублей.

В связи с этим директору компании-подрадяика внесено очередное представление.

Срок действия контракта истекает 31 августа текущего года, но пока еще существенную часть работ строители не выполнили. По итогам выезда прокурор Петушинского района получил задание ежедневно контролировать ход работ и наличие достаточного числа работников на площадке. Также прокуратурой инициирована проверка в части соблюдения законов об охране труда.