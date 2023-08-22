В Муроме женщина два года не могла получить положенную пенсию

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной проверки по обращению местной жительницы, надзорное ведомство Мурома установило, что женщина, которая ухаживает за ребенком-инвалидом, в июле 2020 года обратилась в Управление Пенсионного фонда России с заявлением о назначении досрочной пенсии по старости, но ей отказали из-за нехватки стажа.

Из-за этого муромлянке пришлось еще два года работать, чтобы получить необходимый стаж, и в июле 2022 года пенсию ней назначили.

Однако прокурорская проверка установила, что в страховой стаж женщины не включили периоды, когда она ухаживала за сыном-инвалидом, так что отказ в 2020 году был необоснованным.

Главе Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Владимирской области было внесено представление, по итогам рассмотрения которого муромлянке сделан перерасчет за два года.