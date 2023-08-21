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НовостиОбщество21 августа 2023 13:45

На трассе М-12 в районе Лакинска появились две многофункциональные зоны

На их территории расположены игровые и спортивные площадки, летняя терраса
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

На трассе М-12 в районе Лакинска появились 2 многофункциональные зоны.

Как рассказали в Госкомпании «Автодор», на их территории расположены игровые и спортивные площадки, летняя терраса. Внутри полноценный фудкорт с различными видами и форматами кухни, супермаркет, аптека, комната матери и ребенка, туалетные комнаты, прачечные и душевые.

Еще три зоны расположены на ЦКАД. Таким образом, пять новых многофункциональных зон смогли обеспечить порядка 270 новых рабочих мест в Московской и Владимирской областях.