За неделю во Владимирской области от клещей пострадало 69 человек

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По данным еженедельного оперативного мониторинга за прошедшую неделю в лечебно – профилактические организации Владимирской области по поводу присасывания клещей обратилось 69 человек, среди них 12 детей.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (25.03.2023) в больницы области обратилось 2444 человек, в том числе 571 ребёнок. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.

Лабораторией природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» еженедельно клещи исследуются на заражённость возбудителями клещевых инфекций. За 33 неделю обнаружено 6 положительных находок ИКБ (иксодового клещевого боррелиоза) среди клещей, снятых с людей.