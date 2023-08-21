фото регионального Минздрава

В Суздале завершили установку фундамента новой поликлиники, сообщает региональный Минздрав.

Поликлинику для взрослых на 350 посещений в смену построят благодаря реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения». На строительство выделено более 512 миллионов рублей из федерального бюджета.

В июне подписали контракт на монтаж наружных сетей теплоснабжения. Работы ведутся. В августе - на строительные работы. Сумма контракта - более 377 миллионов рублей. Завершение строительства запланировано на 2024 год.

В новом двухэтажном здании поликлиники площадью 6 тысяч квадратных метров разместятся 7 терапевтических участков, акушер-гинеколог, хирург, психиатр-нарколог, отоларинголог, офтальмолог, невролог, фтизиатр и онколог. В медицинском учреждении будут обслуживать 46 тысяч человек из города Суздаля и Суздальского района.