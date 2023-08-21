В Судогодском районе главу сельской администрации наказали за волокиту

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Судогодского района проведена проверка соблюдения законодательства в сфере рассмотрения обращения граждан.

В ходе проверки установлено, что 11 мая текущего года к главе администрации Муромцевского сельского поселения пришла с обращением женщина, которая пожаловалась на неизвестных, которые проводили санитарную обрезку деревьев и повредили линию электропередач, в результате чего у хозяйки случилось короткое замыкание, выведшее из строя холодильник и отопительный котел.

В тот же день к главе администрации с похожим вопросом обратилась другая селянка, у которой похожим образом сгорели приборы стоимостью 77 тысяч рублей.

Однако чиновник рассмотрел обращения не вовремя, и ответ предоставил позже положенных по закону 30 дней. По данным фактам на главу администрации возбуждены дела об административном правонарушении, они направлены на рассмотрение в мировой суд Судогды.

Также главе администрации внесено представление, чтобы впредь подобное не повторялось.