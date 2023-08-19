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НовостиОбщество19 августа 2023 7:53

В Камешково прокуратура потребовала расселить два аварийных дома

Сроки их расселения давно прошли, но люди продолжали там жить
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной проверки надзорное ведомство Камешковского района установило, что жилой дом на улице Карла Либкнехта, 4 в городе Камешково еще в 2014 году была признан аварийным и подлежащим сносу. Срок расселения жильцов установили до 31 декабря 2018 года.

В доме №13 по улице Абрамова вышла аналогичная ситуация: здание признали аварийным в 2016 году и должны были расселить его до конца 2020 года, однако ни в том, ни в другом случае люди нового жилья не получили.

По результатам проверки прокуратура через суд потребовала от администрации Камешково устранить нарушения. Суд требования удовлетворил, и сейчас шесть человек получили новое жилье по договорам социального найма, а владельцам квартир выплатили компенсацию на общую сумму более 136 миллионов рублей.