В Суздальском районе самосвал врезался в бытовку дорожных рабочих

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло около 4 часов утра 16 августа на 259 километре федеральной трассы Р-132.

По предварительной информации, 55-летний водитель грузовика «МАЗ» не справился с управлением, в результате чего врезался в бытовку дорожных рабочих. После этого самосвал продолжил движение и столкнулся с бульдозером «Камацу».

В результате пострадал 35-летний пешеход, а также сам водитель самосвала.

У пешехода травмы оказались не сильными, медпомощь ему оказали на месте, а водителя бригада «скорой помощи» увезла в больницу.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.