Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 августа 2023 13:22

В Гусь-Хрустальном районе грибники встретили гуляющего верблюда

Местные жители говорят, что двугорбые животные разоряют огороды
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Гусь-Хрустальном районе двое грибников неожиданно встретили возле заброшенной железной дороги верблюда. Такое видео мужчины опубликовали в группе «Подслушано Гус-Хрустальный» во «ВКонтакте».

На нем видно, как двое мужчин с ведрами идут за грибами, а навстречу им идет самый настоящий верблюд. Животное спокойно приблизилось к ним, даже не испугавшись. В комментариях к видео местные жители рассказывают, что два верблюда живут в одном из хозяйств посёлка в Гусь-Хрустальном районе. Владельцы спокойно отпускают их гулять.

При это верблюды совершают набеги на огороды соседей и время от времени сносят заборы. По словам комментаторов, на хозяев верблюдов написали уже несколько заявлений в полицию.