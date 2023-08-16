В Гусь-Хрустальном районе грибники встретили гуляющего верблюда

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Гусь-Хрустальном районе двое грибников неожиданно встретили возле заброшенной железной дороги верблюда. Такое видео мужчины опубликовали в группе «Подслушано Гус-Хрустальный» во «ВКонтакте».

На нем видно, как двое мужчин с ведрами идут за грибами, а навстречу им идет самый настоящий верблюд. Животное спокойно приблизилось к ним, даже не испугавшись. В комментариях к видео местные жители рассказывают, что два верблюда живут в одном из хозяйств посёлка в Гусь-Хрустальном районе. Владельцы спокойно отпускают их гулять.

При это верблюды совершают набеги на огороды соседей и время от времени сносят заборы. По словам комментаторов, на хозяев верблюдов написали уже несколько заявлений в полицию.