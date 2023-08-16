На дорогах Владимирской области выросло число погибших в ДТП

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как рассказал начальник Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области Артур Амосов, общее количество аварий на дорогах региона за семь месяцев текущего года снизилось на 0,5 процента с 957 до 952, а количество людей, получивших в них травмы, снизилось с 1286 до 1272. К сожалению, смертность выросла — в ДТП погибли 110 человек против 106 годом ранее за тот же период.

Рост числа погибших ГИБДД фиксируется в Вязниковском, Гороховецком, Ковровском, Кольчугинском, Муромском, Суздальском, Меленковском и Юрьев-Польском районах. Наибольший рост дали Ковровский район, где число погибших выросло с 5 до 10 и Муромский район, где рост составил с 6 до 12 человек.

Примечательно, что больше всего людей погибло на региональных трассах — здесь зафиксировано 54 смертельных случая. На втором месте по печальному показателю стоят федеральные трассы, которые в 2023 году унесли жизнь 39 человек. Еще 17 граждан погибли на дорогах местного значения.

Основными причинами трагических ДТП Госавтоинспекция называет выезд на встречную полосу — в 17 таких ДТП погибло 25 человек, и превышение скорости — в 21 такой аварии скончалось еще 25 граждан.