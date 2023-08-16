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НовостиОбщество16 августа 2023 9:59

Владимирские врачи спасли новорожденную девочку от слепоты

Лечение ребенка будет продолжено в клинике Санкт-Петербурга
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы ОДКБ в ВКонтакте

фото со страницы ОДКБ в ВКонтакте

Из Перинатального центра Нижегородской области в отделение патологии новорожденных и недоношенных № 2 ОДКБ поступила недоношенная девочка с диагнозом - ретинопатия 3 степени.

Примерно у 35% недоношенных детей может развиться ретинопатия, среди детей с весом менее 1000 граммов вероятность достигает 90%. Главной опасностью ретинопатии недоношенных является отслойка сетчатки, приводящая к необратимой потере зрения.

В ОДКБ работает уникальное офтальмологическое отделение, где проводят операции лазерокоагуляция сетчатки, и уже много лет там спасают зрение самым маленьким и незрелым деткам.

Владимирские окулисты провели две операции панретинальной лазеркоагуляции аваскулярных зон сетчатки. Достигнут регресс. Лечение будет продолжено в клинике Санкт-Петербурга.