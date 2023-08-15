Во Владимирской области задержаны организаторы подпольных игорных клубов

Фото: УФСБ России по Владимирской области

Как сообщают следственное управление СК России по Владимирской области и региональное Управление ФСБ, на днях были задержаны 54 и 61-летний братья, которые обвиняются в организации и проведению азартных игр на территории Мурома.

По версии следствия, с января 2022 по август 2023 года мужчины и их помощники по двум адресам организовали подпольные игорные клубы, в которых желающие играли на деньги при помощи компьютеров, подключенных к интернет-сети.

Общая сумма доходов составила около 6 миллионов рублей. В ходе обысков из обоих заведений было изъято 52 компьютера,13 миллионов рублей в различной валюте, а также документация.

Расследование уголовного дела продолжается.