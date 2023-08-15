Владимирской области выделят 400 миллионов на переселение из ветхого жилья

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Владимирской области из федерального бюджета будет дополнительно выделено 402 миллиона рублей. Эти средства пойдут на снос и расселение ветхого жилья.

Субсидии из федерального бюджета выделили регионам, которые готовы завершить досрочно программу расселения домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Жильцы таких домов должны переехать в новые квартиры до конца 2023 года.

В 2022 году в регионе из аварийных домов в благоустроенное жилье переехали почти 1300 человек. В этом году должны расселить 1400 человек.