За неделю во Владимирской области от клещей пострадало 109 человек

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За неделю во Владимирской области в лечебно – профилактические организации по поводу присасывания клещей обратилось 109 человек, среди них 19 детей.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (25.03.2023) в больницы обратилось 2375 человек, в том числе 559 детей. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.

В «Центре гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» еженедельно клещи исследуются на заражённость возбудителями клещевых инфекций. За неделю обнаружено 9 положительных находок ИКБ (иксодового клещевого боррелиоза) среди клещей, снятых с людей.