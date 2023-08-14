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НовостиОбщество14 августа 2023 12:54

За неделю во Владимирской области от клещей пострадало 109 человек

С людей сняли 9 клещей-носителей иксодового боррелиоза
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Мария ЛЕНЦ

За неделю во Владимирской области в лечебно – профилактические организации по поводу присасывания клещей обратилось 109 человек, среди них 19 детей.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (25.03.2023) в больницы обратилось 2375 человек, в том числе 559 детей. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.

В «Центре гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» еженедельно клещи исследуются на заражённость возбудителями клещевых инфекций. За неделю обнаружено 9 положительных находок ИКБ (иксодового клещевого боррелиоза) среди клещей, снятых с людей.