Во Владимирской области нашли следы бурого медведя

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Во Владимирской области обнаружили следы бурого медведя, сообщает Госохотинспекция региона. На видео видно следы животного на песке. Видео было снято в одном из охотничьих хозяйств в Суздальском районе. Сегодня животное занесено в Красную Книгу Владимирской области.

Вообще, с конца 1970-х годов и по настоящее время бурый медведь постоянно в нашей области не обитает. Однако в последние несколько лет отмечаются регулярные заходы со стороны Ивановской области (на территории Клязьминско-Лухского заказника) и Рязанской области (охотугодья Меленковского района).