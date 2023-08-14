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НовостиОбщество14 августа 2023 9:56

Жительнице Владимира выплатили 200 тысяч рублей за протекающую крышу

Управляющая компания приводит в порядок дом, где живет женщина
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Владимира проверила содержание дома № 215 по улице Добросельской. Выснилось, что из-за протечки крыши у одной из жительниц дома повреждены потолок, стены, а также осветительные приборы. Женщине причинен значительный имущественный ущерб.

Кроме того, обнаружились и другие нарушения: козырьки подъездов частично разрушены и поражены мхом, газовые трубы по периметру дома имеют следы коррозии и не окрашены, в подвале скопился бытовой мусор, в некоторых подъездах нет лампочкек, отмостка с торца и задней части дома находится в неудовлетворительном состоянии, отмечают в областной прокуратуре.

Прокурором руководителю управляющей организации внесено представление, заведено дело об административном правонарушении.

После вмешательства прокурора управляющей организацией пострадавшей жительнице выплачена компенсация - свыше 200 тысяч рублей, проводится ремонт кровли, а также приводится в порядок другое имущество дома.

Устранение всех выявленных нарушений контролируется прокуратурой города.