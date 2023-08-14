Владимирцы смогут узнать о безопасности детских товаров

. Фото: Евгения ГУСЕВА

В преддверии 1 сентября в Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области открывается тематическая «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей.

С 14 по 25 августа специалисты ведомства ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, детского питания, дадут пояснения к действующим нормативным требованиям к категории товаров, предназначенных для детей и подростков.

Телефоны «горячей линии» 8-800-200-05-45 и 8(4922) 45-10-70.