В Меленковском районе полностью сгорели два частных жилых дома

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 13 августа в 19.20 диспетчеры пожарной охраны приняли сигнал о пожаре, происходившем в деревне Софроново на улице Центральная, где огонь охватил дома №91 и 93.

На место ЧП прибыли 15 сотрудников МЧС на шести пожарных машинах. Оказалось, что вызов был поздним, поэтому к моменту приезда первых расчетов оба дома горели открытым пламенем по всей площади.

Пожар был локализован и ликвидирован, выгоревшая площадь составила 144 квадратных метра. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.