Лишь 17% жителей Владимирской области надеются в старости жить на сбережения

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Агентство SuperJob провело опрос среди жителей Владимирской области, пытаясь выяснить, на что рассчитывают жить жители 33 региона. Оказалось, что большинство уверено, что будет продолжать работать даже после выхода на пенсию.

К таким мыслям владимирцев приводят обыкновенные арифметические подсчеты. Дело в том, что они считают достойной пенсией сумму в 40 тысяч рублей или выше. Однако официальная средняя пенсия в регионе в 2022 году составляла чуть более 17800 рублей. Вот почему даже среди владимирцев до 34 лет большинство уверено, что будет работать после выхода на пенсию. И чем старше были респонденты опроса, тем чаще они приходили к этой мысли.

Лишь каждый шестой (17 процентов) владимирец рассчитывает жить на личные сбережения на пенсии. Еще 6 процентов надеются на средства, вложенные в пенсионные фонды. А два процента опрошенных и вовсе надеются на помощь детей. При этом мужчины более уверены в своих пенсионных доходах. А вот женщины чаще думают о том, чтобы продолжать работу, а не уходить на пенсию.