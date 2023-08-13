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НовостиОбщество13 августа 2023 13:33

Во Владимирской области сохраняется высокая пожарная опасность

В ближайшие дни в регионе-33 ожидается сухая погода
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Владимирский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 и 14 августа на востоке региона сохранится четвертый, высокий класс пожарной опасности.

Впрочем, сильной жары уже не прогнозируют. Так, в ночь на 14 августа ожидается температура воздуха от 12 до 17 градусов по Цельсию, местами возможны небольшие дожди. Ветер подует с юга со скоростью 4-9 метров в секунду. Днем разогреется до отметок от +20 до +25 градусов, местами возможны кратковременные дожди.

В Главном управлении МЧС России по Владимирской области призывают жителей и гостей региона быть бдительнее, не разводить вблизи лесов открытый огонь, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по телефонам «01», «101» или «112».