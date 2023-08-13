Во Владимире двое детей на мопеде врезались в легковой автомобиль

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано во Владимире"

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, ДТП с подростками случилось 12 августа около 13.40 на улице Всесвятская в микрорайоне Юрьевец.

По предварительным данным, 12-летний мальчик управлял мопедом, пошел на обгон попутной «Лады», за рулем которой находилась 36-летняя женщина, и столкнулся с леговушкой. По словам очевидцев, машина начала поворот налево, и мопед врезался в ее левый бок.

В результате мальчик и его 13-летняя пассажирка получили травмы. К счастью, они оказались не сильными — врачи оказали юным мотоциклистам медпомощь и отпустили домой.

С учетом участившихся ДТП с участием юных водителей мотоциклов, в Госавтоинспекции напоминают родителям, что управлять мотоциклом можно, исключительно имея водительское удостоверение. Для мопеда это категория «М», для прочего мототранспорта — категории «А». На родителей молодых нарушителей могут также составить административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.