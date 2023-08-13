Во Владимирской области в двух ДТП деблокировали пострадавших

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, 12 августа около 21.40 на 124 километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Петушинском районе легковушка вылетела в кювет и опрокинулась. На место выезжали сотрудники ГИБДД, бригада «скорой помощи», а также подразделения ГУ МЧС России по Владимирской области и спасатели.

Аналогичная авария произошла 13 августа около 5 часов утра в Судогодском районе. При схожих обстоятельствах легковой автомобиль вылетел с дороги у поворота на деревню Ново-Петрово и перевернулся.

В обоих случаях сотрудники МЧС и спасатели проводили деблокировку пострадавших людей, оказавшихся зажатыми в разбитых кабинах. По обоим фактам в Госавтоинспекции проводятся проверки, обстоятельства ДТП уточняются.