Владимирцу вернули больше миллиона рублей, потраченных на лекарства

фото со страницы областной прокуратуры в ВКонтакте

Прокуратура Владимира провела проверку по обращению местного жителя. Установлено, что обратившийся является инвалидом, страдает онкологическим заболеванием.

Областной клинической больницей мужчине назначено лечение лекарством, которым он должен обеспечиваться бесплатно, однако льготный рецепт в поликлинике ему выписан несвоевременно, а после передачи в аптеку находился на отсроченном обслуживании, поскольку заявка на закупку лекарства не направлялась. Пациенту пришлось покупать лекарства за собственные деньги, сообщили в областной прокуратуре.

Прокурор обратился в Октябрьский районный суд с иском о взыскании с Городской поликлиники № 1 г. Владимира в пользу заявителя средств, затраченных на приобретение лекарства, положенного по закону бесплатно.

Требования прокурора удовлетворены, судом кассационной инстанции решение оставлено без изменения. Сейчас деньги пациенту перечислены.