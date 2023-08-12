Во Владимире представили новый логотип города

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Владимирские чиновники, не потратив ни копейки, самостоятельно разработали новый логотип города. Конечно, новым его можно назвать с натяжкой, ведь на нем изображен всем известный лев с Дмитриевского собора, но с улыбкой.

Под животным написано название города, которое, как сообщает Зебра-ТВ, разделили на два слова: «Влад и Мир — в ладу и мире». Слоганом стал «Владимир — город с богатой историей».

В мэрии Владимира отметили, что перепробовали до двух десятков вариантов изображений льва. Животное перерисовывали 425 раз. Однако чиновники говорят, что открыты к предложениям владимирцев. Направить их можно на электронную почту: brand33@vladimir-city.ru. Срок - до 18 августа включительно.

Новый бренд-бук планируют презентовать горожанам на Дне города Владимира 2 сентября.