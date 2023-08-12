Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 августа 2023 6:28

Во Владимир поступило еще 7 единиц коммунальной техники

С помощью нее будут убирать город зимой
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы Дмитрия Наумова в ВКонтакте

фото со страницы Дмитрия Наумова в ВКонтакте

Во Владимире идет подготовка к зиме. В частности, закупается новая коммунальная техника.

Как сообщил глава города Дмитрий Наумов, 11 август в областной центр поступило еще семь единиц техники: два автогрейдера, три минипогрузчика, экскаватор, лаповый снегопогрузчик. Эта техника позволит обеспечить более качественное профилирование дорог, формирование снежных валов, смёт и погрузку снегазимой.

Напомним, что на прошлой неделе в город поступили новые снегопогрузчик, грейдер и экскаватор. Всего в 2023 году во Владимире должны появиться 29 единиц новой коммунальной и специальной техники.