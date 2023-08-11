В Гусь-Хрустальном прокуратура обнаружила несколько стихийных свалок

. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки соблюдения законодательства об отходах производства и потребления прокуратура Гусь-Хрустальнго обнаружила несанкционированные свалки на улице Химзаводская.

Там без какой-либо защиты от дождя и снега складировались строительные отходы, остатки мебели, обрубки древесины, бумага, картон и многое другое.

Главе города по данному факту было внесено представление, однако свалки так и не ликвидировали. Вместе с тем, в надзорном ведомстве отметили, что в Гусь-Хрустальном в 2023 году случилось уже семь возгораний мусора на муниципальной земле. Все это нарушает права жителей на благоприятную окружающую среду и может повлечь причинение вреда здоровью.

Прокуратура обратилась с иском в Гусь-Хрустальный городской суд, потребовав от горадминистрации ликвидировать свалки на улице Химзаводской. Иск находится на рассмотрении.