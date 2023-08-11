Во Владимирской области обнаружен второй очаг оспы овец и коз

. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

На портале правовой информации России официально опубликован указ губернатора Владимирской области от 9 августа 2023 года №217 об установлении карантина по оспе овец и коз.

Карантин установлен на территории дома №72 деревни Липна, где ранее было обнаружено данное заболевание. Дом объявлен эпизоотическим очагом, а территория в радиусе 20 километров объявлена угрожаемой зоной.

Сейчас специалисты принимают меры по предотвращению распространения заболевания. Карантин и связанные с ним ограничения установлены не менее, чем на 21 день.