В Судогодском районе из-за плохой дороги затруднен проезд к Нижней Занинке

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Судогодского района совместно с местным отделом ГИБДД провела проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Установлено, что в деревню Нижняя Занинка ведет грунтовая дорога, которая находится в разбитом состоянии. Асфальта или щебня на ней просто нет, водоотвод отсутствует, да и границы самой дороги не обозначены. Таким образом, из-за многочисленных просадок двигаться по этой грунтовке даже с разрешенной скоростью не безопасно.

Примечательно, что еще в сентябре 2022 года администрации района указывалось на необходимость привести этот путь в порядок, однако на требования прокурора власти не обратили внимания.

Надзорное ведомство обратилось в Судогодский районный суд, потребовав признать бездействие администрации незаконным и привести дорогу в нормативное состояние.

Иск находится на рассмотрении.